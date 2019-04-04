طيران الإمارات تثري تجربة تناول الطعام في الأجواء

المصدر: دبي- البيان

نظمت طيران الإمارات، بمناسبة إطلاقها قناتين للأطعمة والمشروبات على نظامها للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، مسابقة لموظفيها تحفزهم على عرض مواهبهم في مجال تحضير الوجبات. وفازت المضيفة الكورية جيي كانغ بالجائزة الكبرى، حيث ستدرج وجبتها «توفو رويال» ضمن قائمة أطعمة الدرجة الأولى على خط دبي- سيئول لمدة 3 أشهر هذا العام.

وقالت جيي كانغ: «قررت دخول المسابقة لأنني شغوفة بتحضير الطعام ولكي أسلط الضوء على المطبخ الكوري. ويسرني اختيار لجنة التحكيم طبق توفو رويال، الذي قمت بتحضيره لتقديمه على الطائرات. لقد كانت جدتي تعد طبقاً مماثلاً حين تجتمع العائلة، كما كان هذا الطبق يقدم لملوك سلالة جوسون منذ 500 عام».

وتعاونت جيي كانغ مع الشيف وانغ دي شيانغ، نائب الرئيس التنفيذي للطهاة في طيران الإمارات، حيث قاما بابتكار قائمة وجبات سهلة التقديم في الدرجة الأولى وتعد تكملة للوجبة الأساسية التي تقدم على هذه الدرجة.

ومن جهة أخرى نالت طيران الإمارات جائزة «أفضل درجة أولى في العالم» ضمن «جوائز تريب أدفايزر ترافلرز تشويس 2019» للناقلات الجوية العالمية.

كما حصدت الناقلة 3 جوائز أخرى هي أفضل درجة رجال أعمال في الشرق الأوسط وأفضل درجة أولى في الشرق الأوسط والخيار الأول للمسافرين في الشرق الأوسط.

وأعرب السير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات عن سعادته بنيل هذه الجوائز، التي تعكس رضا العملاء وتقديرهم للتجربة المتميزة على رحلات الناقلة، لافتاً إلى أن الناقلة توفر تجربة متكاملة في الدرجة الأولى تبدأ قبل السفر وتشمل خدمة السيارة مع سائق من وإلى المطار وكاونترات خاصة لإنهاء إجراءات السفر وصالات خاصة في المطارات بالإضافة إلى جميع الخدمات والمنتجات الأخرى على الطائرات.

وكانت طيران الإمارات أول من أطلق مفهوم جناح الدرجة الأولى الخاص، حيث باتت أجنحتها اليوم تمثل المعيار الأساسي لصناعة الطيران عندما يتعلق الأمر بالسفر في الدرجة الأولى، حيث توفر منتجات وخدمات فريدة تشمل «الشاور سبا» والصالون الجوي.

يذكر أن جوائز «تريب أدفايزر» تكرم شركات الطيران العالمية وفقاً لتقييمات كمية ونوعية من مسافري الموقع يتم جمعها خلال 12 شهراً.