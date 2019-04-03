«تي بي لينك» تضاعف مبيعاتها 400 % في السوق الإماراتي

المصدر: دبي- البيان

سجلت مبيعات «تي بي لينك» من هاتفها تي بي لينك نيفوس نمواً هائلاً بلغ 400% في السوق الإماراتي العام الماضي، ورغم تحديات السوق والتأثيرات الضريبية تنامت مبيعات الهاتف الذكي نيفوس الذي يحمل العلامة التجارية تي بي لينك بصورة كبيرة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يركز فقط على التكنولوجيا الحديثة والتصميمات التي تلبي احتياجات الجمهور.

وللتوسع في سوق الدولة عيّنت تي بي لينك شركة جمبو للإلكترونيات موزعاً لها فيما يتعلق بالهواتف الذكية «نيفوس»، وتُعد جمبو أحد الموزعين وتجار التجزئة الرائدين في مجال تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات الاستهلاكية، وتتوقع انتشار هواتف نيفوس الذكية وملحقاته عبر الإنترنت وغيره.