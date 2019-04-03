أسماء الأطفال تحلّق مع «فيدكس»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

حظي الطفل آيزاك دي سوزا (4 سنوات)، بتكريم مرموق في مكان عمل والدته، حيث بات أول طفل لأحد أفراد فريق فيديكس بمنطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا يتم إطلاق اسمه على واحدة من طائرات أسطول فيديكس العالمي.

وتم اختيار آيزاك، ابن ناتاشا دي سوزا، اتباعاً لتقليد يعود لعام 1973، عندما أطلق اسم ويندي على أولى طائرات فيديكس إكسبريس من طراز «داسولت فالكون 20»، تكريماً لابنة المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فيديكس، فريد سميث. وتعتبر الطائرة آيزاك، وهي من طراز «بوينج 757»، أحدث الطائرات التي تمت تسميتها تكريماً لعائلة أفراد فريق الشركة.

يستعد آيزاك دي سوزا لبداية رحلته الدراسية، وهو يهوى ركوب الدراجة الهوائية في الخارج ويحب اللعب بمجسمات الطائرات.

وقالت ناتاشا دي سوزا، التي تعمل لدى فيديكس إكسبريس منذ عام 2012: «تعتبر مسألة وجود طائرة تحمل اسم طفلك بمثابة تكريم كبير. لطالما تمنيت أن أرى اسم ابني على إحدى طائرات فيديكس ذات يوم، حقاً إنه لأمر رائع أن يكون طفلك أول طفل يتم اختياره من هذه المنطقة».

ومنذ اليوم الأول لانطلاق عمليات فيديكس، عندما حلّقت 14 طائرة في الأجواء، حققت الشركة نمواً كبيراً وتوسعاً ملحوظاً وبات أسطولها اليوم يضم أكثر من 675 طائرة. وفي كل مرة تنضم طائرة جديدة للأسطول أو يتم تجديد طلائها، يتم اختيار اسم ابن أحد أعضاء فريق فيديكس إكسبريس وكتابته بشكل بارز وبمنتهى الفخر أسفل نافذة القبطان.

وبدورها، قالت فينا صموئيل، والدة ناتاشا التي تعمل أيضاً مع فيديكس إكسبريس منذ 13 عاماً: «أنا أدرك تماماً مدى روعة أن تقوم ابنتي باتباع خطواتي والانضمام إلى الشركة، ويسعدني للغاية أن يُطلق اسم حفيدي على طائرة تجوب الأجواء حول العالم، فهذا يعتبر بمثابة أمر لا يمكن للكلمات أن توفي حقه بالتعبير. وسنحرص على أن نغرس روح الطموح في شخصية آيزاك في كل مرة ينظر فيها إلى إحدى الطائرات في السماء، ليرتقي عالياً كما يفعل اسمه الآن».