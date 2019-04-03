«هيلتون» تزيل 3.5 ملايين قشة شرب بلاستيكية من فنادقها في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت علامة «هيلتون»، عن تنفيذ التزامها بوقف استخدام قطع القش البلاستيكية في فنادقها في الإمارات والتخلص من العبوات البلاستيكية المستخدمة في قاعات الاجتماعات والفعاليات. والتزاماً بهذه المعايير الجديدة، سيتم إزالة قرابة 3.5 ملايين قشة شرب بلاستيكية وأكثر من مليوني عبوة مياه بلاستيكية من فنادق العلامة الـ 25 في البلاد كل عام.

وقال وليام كوستلي، نائب رئيس العمليات في «هيلتون» لمنطقة شبه الجزيرة العربية وتركيا: «نؤكد مواصلتنا العمل مع الموردين لضمان استبدال المنتجات البلاستيكية المعدّة للاستخدام مرة واحدة ببدائل ورقية أو قابلة للتحلل قدر الإمكان.

وتأتي هذه الجهود لدعم استراتيجية Travel with Purpose للمسؤولية الاجتماعية بهدف تقليص بصمتنا البيئية إلى النصف بحلول عام 2030 وإدارة مواردنا البيئية بصورة أفضل، وتخفيف تأثيرنا البيئي».