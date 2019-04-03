الاتحاد للطيران و«باناسونيك» تطلقان تقنية لتعزيز صحة المسافرين

المصدر: هامبورغ - البيان

أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، وشركة باناسونيك أفيونيكس، عن شراكة تسعيان من خلالها إلى تطوير وتجربة تقنية مبتكرة بهدف تعزيز صحة المسافرين ورفاهيتهم وتوفير تجربة سفر راقية لهم.

وفي إطار هذه الشراكة، ستكون الاتحاد للطيران أول شركة طيران تقوم بتجربة التقنية الجديدة، Jet Lag Adviser (إشعارات إرهاق السفر الناجم عن فرق التوقيت) والتي تمّ تطويرها بالتعاون مع شركة ديتاليتكس وسيتم دمجها مع تطبيق المسافرين الخاص بالاتحاد للطيران.

يمثل إرهاق السفر بسبب فرق التوقيت أحد التحديات الرئيسية التي تواجه المسافرين عند السفر عبر مناطق زمنية مختلفة. وتعتمد التقنية الجديدة على إدراج مجموعة من سمات المسافرين مثل أوقات النوم المفضلة والإيقاع اليومي والطول والوزن وطبيعة السفر ومعلومات السفر مثل أوقات الرحلات والوجهات ومناطق السفر وتستخدم محرك الذكاء الاصطناعي لإعداد خطط شخصية للمسافرين وتوفير إشعارات مخصصة لهم تساعدهم في التغلب على الأثر الناجم عن فوارق التوقيت.

وأفاد روبن كامارك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة الاتحاد للطيران: تلتزم الاتحاد للطيران بتوفير مجموعة من الخيارات وتجربة سفر رائعة لضيوفنا ونحاول البحث عن طرق جديدة لتحقيق ذلك. وبفضل هذا الابتكار الجديد، يمكننا الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المسافرين.

ومن جهته أفاد هيدو ناكانو، الرئيس التنفيذي لشركة باناسونيك أفيونيكس: تحرص باناسونيك بصورة مستمرة على الابتكار، من أجل تطوير تجربة المسافر رقمياً، وتعتبر الصحة أحد العناصر المكملة لذلك. ويسرنا أن نعمل مع الاتحاد للطيران على إطلاق هذه التقنية التي سوف تساعد المسافرين على التقليل من آثار فرق التوقيت وتعزيز تجربة المسافرين لديهم.