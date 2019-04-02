الخطوط السنغافورية توقف طائرتي "بوينغ" جراء مشكلة في المحركات

المصدر: ا ف ب

أعلنت الخطوط الجوية السنغافورية الثلاثاء أنها أوقفت تشغيل طائرتين من طراز "بوينغ 787-10 دريملاينر" بعدما اكتشفت عطلا في المحركات خلال عمليات الفحص، في آخر مشكلة من نوعها تتعرض لها الشركة الأميركية لتصنيع الطائرات.

واتخذ القرار بعدما اكتشف تراجعا في بعض شفرات محركات الطائرة من طراز "رولز رويس"، وفق ما أفادت شركة الطيران.

وتم منع تشغيل الطائرتين بانتظار استبدال المحركات.

وذكرت شركة الطيران "تأثرت بعض الرحلات إلى وجهات يخدمها اسطول 787-10"، مضيفا أن "السلامة أولوية بالنسبة إلينا".

ورجح الخبراء أن نظام تحكم بالطائرة يعرف بـ"نظام تعزيز خصائص المناورة" (إم سي إيه إس) الذي يعزز توازن الطائرة لمنعها من السقوط ساهم في الحادثتين.