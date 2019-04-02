التهديد الإلكتروني أكثر فتكاً في 2019

المصدر: دبي- البيان

كشف تقرير التهديدات العالمية السنوي الصادر عن شركة «كراود سترايك»، المتخصصة عالمياً في مجال الحماية الطرفية القائمة على السحابة، أنّ مصادر التهديد الحكومية ما تزال تشكّل أكبر مصدر للتهديدات الإلكترونية ضد الشركات والمؤسسات الحكومية في منطقة الشرق الأوسط، وأن مصادر التهديد الفاعلة تتجه لتكون أكثر فتكاً في عام 2019.

وقال رواد سري الدين، مدير شركة «كراود سترايك»، التي تتخذ من دبي مقراً لها: «حافظت العديد من الدول، على مستويات معتدلة لعملياتها على امتداد عام 2018، ولا بد للحكومات والشركات أن تُدرك حجم التهديد الذي تشكّله، والاستعداد للتعامل معه».