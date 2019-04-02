«فيسبوك» يبحث وضع قواعد جديدة للإنترنت مع ألمانيا

المصدر: برلين - د ب أ

التقت وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلي بالرئيس التنفيذي لموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ومؤسسه مارك زوكربيرغ أمس في برلين.

وقالت متحدثة باسم وزارة العدل الألمانية أمس إنهما تحدثا خلال اجتماعهما بعد ظهر أمس عن دور الخوارزميات، وكذلك عن مطالب زوكربيرغ بقواعد جديدة لشبكة الإنترنت.

يذكر أن زوكربيرغ طالب أخيراً بتحديث مستوى التعامل مع المحتوى المثير للشك مثل الترويج للإرهاب أو رسائل الكراهية.

وكان زوكربيرغ قد أثار قضايا أيضاً بشأن التأثير السياسي على شبكة الإنترنت، واستخدام بيانات المستخدمين لصالح حملات انتخابية، وكذلك عن قابلية نقل البيانات بين عروض مختلفة.

يذكر أنه أشاد من قبل بنظام حماية البيانات الأوروبية بصفته نموذجاً يحتذى به.

ومن المقرر أن تلتقي أيضاً رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا أنجرت كرامب-كارنباور بزوكربيرغ أيضاً.