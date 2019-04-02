هيكل أمني لرقمنة الصناعة في ألمانيا

المصدر: هانوفر - د ب أ

حثت رابطة هيئات الرقابة التقنية في ألمانيا (تي يو في) على إنشاء هيكل أمني جديد لرقمنة الصناعة (الصناعة 4.0) وربط المنتجات الصناعية بالشبكة الإلكترونية.

يأتي ذلك في مستهل انطلاق فعاليات معرض هانوفر، أكبر معرض صناعي في العالم، الذي افتتحته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء السويدي شتيفان لوفين أول من أمس.

وقال يوأخيم بولر، الرئيس التنفيذي للرابطة أمس، إن الساسة في برلين وفي بروكسل مُطَالَبون بهذا في ظل التهديدات المستمرة للهجمات الإلكترونية، وأوضح أن «الآلات والمعدات والأجهزة الآمنة تشغيلياً، يمكن بعد ربطها بالشبكة الإلكترونية أن تتحول إلى منتجات غير آمنة بدرجة عالية».

وأعرب بولر عن اعتقاده بأنه لم يصدر حتى الآن من برلين وبروكسل ردود كافية على هذا الاحتمال.