غموض «بريكست» يؤثر سلباً في السفر الجوي

المصدر: لندن -أ ف ب

أعلنت شركة «إيزي جيت» للطيران منخفض التكلفة، أمس، أن الغموض المحيط ببريكست وبآفاق الاقتصاد يؤثر سلباً في الطلب للسفر الجوي.

وجاء الإعلان في تحديث للبيان التجاري للمجموعة بالتزامن مع دخولها النصف الثاني من العام المالي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة يوهان لوندغرين في التحديث: «بما يتعلق بالنصف الثاني نرى ضعفاً في كل من المملكة المتحدة وأوروبا، نعتقد أنه ناجم عن الغموض المحيط بالاقتصاد الكلي والعديد من التساؤلات المتعلقة ببريكست وكلاهما يتسببان في طلب أضعف من الزبائن».

وأضافت إيزي جيت، أنه نظراً للغموض فإن آفاق النصف الثاني من العام المالي «تبدو الآن أكثر حذراً».

وقال لوندرغرين في البيان التجاري، إن «أداء إيزي جيت كان متماشياً مع التوقعات في النصف الأول».