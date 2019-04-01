«نخيل» تسهم بـ 201 مليون درهم في تطوير شارع المدينة العالمية

المصدر: دبي- البيان

رحبت شركة «نخيل» للتطوير العقاري، أمس، بافتتاح هيئة الطرق والمواصلات بدبي، للمرحلة الثانية من مشروع تطوير شارع «إنترناشيونال سيتي» (المدينة العالمية)، البالغة تكلفته الإجمالية 400 مليون درهم. حيث تسهم شركة «نخيل» في تمويله بقيمة تصل إلى 201 مليون درهم، وحقق المشروع انسيابية في تدفق الحركة المرورية، وخفض أوقات الرحلات، كما عزز من السلامة لمئات الآلاف من سائقي المركبات، وذلك منذ افتتاح المرحلة الأولى في الصيف الماضي.

وقال علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»: «يعتبر مشروع تطوير الطرق ضرورياً للمخطط الرئيس في المدينة العالمية، على المدى البعيد. لقد ساهم افتتاح المرحلة الأولى في تحقيق فوائد كبيرة للمقيمين وأصحاب الأعمال، من خلال سهولة الدخول والخروج، وتدفق أكثر سلاسة للحركة المرورية، وعزز من السلامة أيضاً، كما ستضيف المرحلة الثانية، المزيد من الجاذبية للمنطقة، وذلك للعيش والترفيه والتجارة، وستمهد الطريق للنمو المستقبلي».

ويشمل المشروع توسيع الطرق، وإنشاء جسور جديدة وتقاطعات محكومة بإشارات ضوئية في وحول «مدينة التنين» والمدينة العالمية و«قرية ورسان»، التي يقطنها أكثر من 110 آلاف شخص، وتستقطب أكثر من 200 ألف زائر يومياً. وتشمل مشاريع التوسعة في المدينة العالمية وما حولها، «قرية ورسان»، و«سوق ورسان» و«سوق التنين 2»، الذي يعتبر مكملاً لـ «سوق التنين» المشهور عالمياً، وعنصراً مهماً في «مدينة التنين». والجدير بالذكر، أن «أبراج التنين»، الذي هو قيد الإنشاء حالياً، يعتبر أول مشروع سكني في مدينة «التنين».

وتستمر«نخيل» في تطوير محفظة مشاريعها المتنوعة بما في ذلك معالم أيقونية والتي أُخذت فيها معايير هندسية جديدة ومبتكرة في شتى أنحاء دبي، وذلك في القطاعات السكنية والتجزئة والضيافة والترفيه.