نمو نشاط الصين الصناعي

المصدر: بكين - د ب أ

أظهرت بيانات رسمية أمس، أن النشاط الصناعي في الصين، قد سجل نمواً في مارس، وذلك للمرة الأولى خلال أربعة شهور.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعة إلى 50.5 نقطة في مارس، بعد أن تراجع إلى أقل مستوى له خلال ثلاث سنوات، ليصل إلى 49.2 نقطة في فبراير الماضي، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاءات.

ويدل صعود المؤشر إلى أي مستوى أعلى من 50 نقطة على النمو. وكان المؤشر قد هبط عن مستوى 50 نقطة في ديسمبر الماضي للمرة الأولى خلال عامين، حيث تراجع الاقتصاد الصيني تحت ضغط حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

ويوحي النمو المسجل هذا الشهر، بأن تدابير التحفيز التي اتخذتها الحكومة، بهدف دعم الاقتصاد، يحتمل أن تكون بدأت تترسخ.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 54.8 نقطة في مارس، مقابل 54.3 نقطة في فبراير.