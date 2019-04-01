«2 جي اي اس» تعدّل تطبيق الخرائط المستقل في الإمارات

المصدر: دبي ـ البيان

طرحت شركة «2 جي اي اس 2GIS» نسخة معدلة من تطبيق الخرائط المستقل الذي بات يغطي كل أرجاء الدولة والذي يمكّن المقيمين والسياح من الاستفادة من الخدمة أينما كانوا.

ويشمل تطبيق 2GIS المحلي قائمة مفصلة بالأعمال وخريطة متكاملة ثلاثية الأبعاد للمدينة تقدّم بنسخة على الهاتف المتحرك وموقع الإنترنت. ويضم التطبيق المحدّث والمتجدد معلومات وافية عن كل المؤسسات والمواقع في المدينة ومداخل المباني والأسيجة والمواقف والمباني قيد الإنشاء وخرائط المولات بما في ذلك نظام ملاحة مع معلومات آنية عن حال الطرق ويمكن أن يعمل التطبيق من دون الاتصال بالإنترنت.

وتهدف منصة 2GIS المستقلة إلى مساعدة المواطنين والمقيمين والسياح على التجوّل داخل الإمارات وفيها خاصية إضافية تسمح للمستخدم بالبحث عن سلع وخدمات ومعالم مما يساعد الأعمال على إيجاد عملاء.

وقال أكوب أوفسيبيان، رئيس 2GIS، «يشمل التطبيق قائمة من 300 ألف شركة مسجلة محلياً ما يجعله نظام الملاحة الأشمل والأدق في الإمارات يستفيد منه أكثر من مليون مستخدم منتظم. هذا وثمة خطط توسع في السنوات القادمة لتحقيق نمو مهم يغطي كل دول الخليج».

وأضاف أكوب «نهدف إلى أن نكون شركة رائدة في المنطقة لتسجيل الشركات وتوفير خرائط ذكية ونتطلع إلى اكتساب حصة أكبر في السوق. ويتطلب ذلك الكثير من الجهود وتطوير المنتجات وتفاعل دائم مع المستخدمين. وعليه نتعهد بالاستمرار بالعمل على إيجاد بيئة مريحة للمواطنين ومواكبة التحول الرقمي في المدينة».