الإمارات الوجهة الرمضانية الأولى عالمياً

المصدر: Ⅶ دبي- وائل الخطيب

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، هناك العديد ممن يفضلون الاحتفال بهذا الشهر الفضيل في المنازل وسط حضور العائلة والأصدقاء، لكن بالنسبة للبعض تكمن البهجة في الاستفادة من الشهر باعتباره فرصة سفر مثالية لقضاء عطلة خلال الشهر الفضيل، والاستمتاع بثقافة مختلفة، وتذوق أطباق الإفطار التقليدية في بلد مختلف، والتجول في بازارات وأسواق ليلية والاختلاط مع السكان المحليين، وأكثر من ذلك بكثير.

وأورد موقع Holiday Me خمس دول ستكون بمثابة وجهة مثالية خلال شهر رمضان، حيث جاءت الإمارات على رأس قائمة تلك الوجهات التي وصفها التقرير بواحدة من أفضل الأماكن لتذوق تجربة رمضان شبه المثالية.

وأوضح أن وجهات مثل أبوظبي ودبي حريصة على توفير عدد لا يحصى من الخيارات، لا سيما للباحثين عن مزيج من الفخامة والثقافة، علاوة على ذلك، تعد الإمارات وجهة مثالية للعطلات الحلال للزائرين الذين يتطلعون إلى الإفطار. لا شيء يفوق الأجواء الرمضانية المثيرة في مسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، أحد أكبر المساجد في العالم.

كما تسيطر أجواء ساحرة بنفس القدر على دبي خلال رمضان، حيث تعج المدينة بأعداد كبيرة من الأنشطة الروحية والثقافية والاجتماعية، بما في ذلك المعسكرات الصيفية، والأسواق الليلية الغريبة، ومجلس رمضان الذي يمنح الزوار فرصة لتجربة بعض من أفضل المأكولات العربية. لا ننسى أن برج خليفة يحتفل بهذا الشهر الفضيل بعروض آسرة ستجعلك تضفي البهجة على الجميع.

أما الوجهات الأربع الأخرى فهي مصر في المرتبة الثانية تتبعها ماليزيا ثم تركيا فالمغرب.