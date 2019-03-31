استطلاع «البيان الاقتصادي»: التوزيعات زخم تترقبه أسواق الأسهم

أكد استطلاع «البيان الاقتصادي» الأسبوعي أن أسواق الأسهم تستفيد من زخم التوزيعات النقدية للشركات المدرجة بشرط توجيهها إلى الأسواق لافتين إلى أن موسم التوزيعات لن يكون مفيداً للأسواق بشكل كاف ولن يؤثر بشكل ايجابي في أدائها في حالة عدم عودتها مجدداً للأسواق .

وأظهر استطلاع عبر موقع «البيان» الإلكتروني أن 49% من المستطلعة آراؤهم يعتقدون أن موسم توزيعات الأرباح سيحدث تأثيراً إيجابياً على أسعار الأسهم، فيما أعرب 51% عن اعتقادهم بأنها لن تؤثر على حركة الأسواق.

وقال 47% من المشاركين في الاستطلاع على موقع فيسبوك، إنهم يتوقعون أداء أفضل للأسواق في ظل النتائج الإيجابية والتوزيعات السخية مقابل 53% يرون أنه لا تأثير على الأسواق من توزيعات الأرباح.

وجاء في نتيجة الاستطلاع على موقع «تويتر»، إن 42% يتوقعون تحركات إيجابية للأسهم في موسم توزيعات الأرباح، في حين أعرب 58% عن عدم تأثر الأسواق بالتوزيعات.

وتراهن أسواق الأسهم المحلية بشدة على تدفق التوزيعات النقدية للشركات المدرجة، والتي عادة ما تكون خلال شهر أبريل، ما يسهم في إنعاش السيولة وزيادة الزخم والنشاط.

وارتفعت قيمة التوزيعات النقدية المقترحة لـ 114 شركة متداولة في أسواق المال المحلية إلى 37.2 مليار درهم عن أرباح 2018 بزيادة 16.2% مقارنة مع توزيعات الأرباح عن 2017.