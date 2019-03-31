«هواوي» تتصدّر عالمياً في براءات الاختراع 2018

المصدر: شنجن - الصين

احتلت شركة «هواوي» المرتبة الأولى عالمياً في براءات الاختراع، ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، قدمت هواوي 5405 طلبات براءة اختراع إلى المنظمة عام 2018، لتحتل المرتبة الأولى بين جميع الشركات على مستوى العالم في هذا الصدد.

واستثمرت «هواوي» 14.9 مليار دولار (بما يعادل 14.1% من إيرادات مبيعاتها) في مجال البحث والتطوير العام الماضي، لتحتل بذلك المرتبة الخامسة عالمياً على مؤشر الإنفاق على البحث والتطوير الصناعي التابع للاتحاد الأوروبي.

وعلى مدار السنوات العشر الماضية، بلغ إنفاق «هواوي» على البحث والتطوير أكثر من 70.5 مليار دولار.

وخلال 2018 واصلت الشركة تحقيق معدلات مرتفعة في نمو أعمالها رغم المصاعب التي واجهتها الشركة في نهاية العام ذاته وبلغت إيرادات مبيعاتها إلى 105.2 مليارات دولار بنمو 19.5%، ووصل صافي أرباحها إلى 8.7 مليارات دولار بزيادة سنوية 25.1%.

وقال غاو بينغ، رئيس مجلس إدارة شركة هواوي بالتناوب: تتخلل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يوماً بعد يوم بسرعة كبيرة في جميع القطاعات والصناعات، ما يؤدي لتحفيز مزيد من مزايا التحول الرقمي الذكي وخلق قوة دافعة أكبر لنمو الاقتصاد الرقمي العالمي.

ومن خلال الاستثمار المكثف في ابتكارات الجيل الخامس والتوسع بالقيام بمزيد من التطبيقات التجارية المتطورة، تتعهد هواوي ببناء أفضل شبكات الاتصال في العالم.