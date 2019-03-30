البطالة في ألمانيا تهبط لأدنى مستوى منذ عام 1990

المصدر: أ ف ب

انخفض معدل البطالة في ألمانيا في مارس إلى 4.9%، وهو الأدنى في هذا البلد منذ توحيده عام 1990، بحسب أرقام نشرتها، أمس، وكالة التوظيف الفدرالية.

وفي البيانات المعدلة فصلياً، تراجع عدد العاطلين عن العمل بنحو سبعة آلاف شخص في الشهر. ويتوافق معدل البطالة مع توقعات محللين تحدّثت معهم منصة «فاكتسيت» لتحليل البيانات.

وبحسب البيانات الأولية، الأقل تمثيلاً للاتجاه الأساسي لكن التي تستخدم كمرجع في الجدال العام، انخفض عدد العاطلين عن العمل بحوالي 72 ألف شخص في شهر ليصل إلى 2.3 مليون أي 157 ألف شخص خلال عام.

وتراجع أيضاً المعدّل الإجمالي للبطالة على شهر واحد، ليبلغ 5.1% في مارس بعدما كان 4,9% في ديسمبر و5,3% في يناير وفبراير.

وتفادت ألمانيا أواخر العام الماضي الوقوع في ركود «فني»، مع استقرار الناتج المحلي الإجمالي عند المستوى نفسه في الربع الرابع من العام بعد تراجعه 0.2% في الربع السابق، علماً بأن الحكومة لا تتوقع نمواً بأكثر من 1% هذا العام.