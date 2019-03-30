مبيعات «إتش أند إم» السويدية تفوق التوقعات

المصدر: ستوكهولم - د ب أ

أعلنت سلسلة متاجر «إتش أند إم» السويدية للملابس، زيادة فاقت التوقعات في المبيعات والأرباح الصافية خلال الربع الأول من العام الجاري.

وبلغ صافي أرباح الشركة 803 ملايين كرونة (86.5 مليون دولار).

وكانت الشركة سجلت أرباحاً صافية بقيمة 1.3 مليار كرونة خلال نفس الفترة من عام 2018. وجاءت نتائج هذا الربع السنوي بسبب تسديد ضرائب دخل لمرة واحدة بقيمة 399 مليون كرونة في الولايات المتحدة.

وبلغ حجم المبيعات ربع السنوية، بعد احتسابها بالعملات المحلية، 51 مليار كرونة، بزيادة سنوية نسبتها 4 %.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة كارل يوهان بيرسن، إن «إتش أند إم» سجلت زيادة في مبيعات الملابس بأسعارها الكاملة، وقامت خلال الربع السنوي الأخير بعمل تخفيضات، مما أدى إلى زيادة حصتها السوقية.

وسجلت «إتش أند إم» نمواً في المبيعات بنسبة 11 % في السويد، و8 % في بريطانيا، و15 % في بولندا، و16 % في الصين، عند قياس المبيعات بالعملات المحلية، حسبما ذكر بيرسن.

ولكن في ألمانيا، التي تعتبر من الأسواق الرئيسية للسلسلة، تراجعت المبيعات بنسبة تبلغ 7 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.