100 مليار دولار مبيعات «هواوي» رغم ضغوط أمريكا

المصدر: بكين- د ب أ

قالت «هواوي»، عملاق الاتصالات الصينية، إن مبيعاتها ارتفعت العام الماضي إلى أكثر من 100 مليار دولار، على الرغم من ضغوط الحكومة الأمريكية.

وفي 2018 بلغت مبيعات «هواوي» العالمية 721.2 مليار يوان، أي ما يعادل حوالي 105.2 مليارات دولار، بزيادة قدرها 19.5% عن العام السابق.

وذكرت الشركة في تقرير أعمالها السنوي، أن صافي أرباحها قفز بنسبة 25.1% على أساس سنوي إلى 59.3 مليار يوان.

ورفعت «هواوي» الشهر الجاري دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية للطعن على قانون يحظر على الوكالات الحكومية الأمريكية التعاقد مع الشركة الصينية، أو مع الشركات التي تستخدم معداتها بسبب مخاوف أمنية.