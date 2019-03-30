عقارات لندن تسجل أكبر تراجع منذ الأزمة العالمية

المصدر: لندن - الوكالات

تراجعت أسعار العقارات في العاصمة البريطانية لندن خلال الربع الأول من العام الجاري، لتستمر في قيادة تباطؤ سوق العقارات، مسجلة أكبر تراجع لها منذ الأزمة المالية العالمية.

وقالت جمعية «نيشن وايد» للبناء إن أسعار العقارات في لندن انخفضت 3.8%على أساس سنوي في الربع الأول، وهذا هو التراجع السابع على التوالي، لتكون العاصمة المنطقة الأسوأ أداء في المملكة المتحدة.

وارتفعت أسعار العقارات 0.2% في مارس على أساس شهري، وتحسن معدل التغير السنوي إلى 0.7% من 0.4%، فيما أوضحت «نيشن وايد» أن السوق لا يزال «ضعيفاً».

وازدادت حالة عدم اليقين بشأن متى وكيف ستترك المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي سوءاً مع تمديد الحكومة الموعد النهائي، بعد أن فشلت حتى الآن في الحصول على موافقة البرلمان على صفقة الخروج، إلا أن النقص في المنازل وارتفاع معدلات التوظيف وأسعار الفائدة المنخفضة تمنع حدوث هبوط حاد في سوق العقارات.