500 مليون هجمة «تصيد إلكتروني» 2018

المصدر: دبي - البيان

منع نظام «كاسبرسكي لاب» لمكافحة التصيّد أكثر من 482 مليون محاولة لزيارة صفحات ويب تصيدية في العالم خلال 2018، بزيادة بلغت الضعفين عن 2017، الذي شهد حظر 236 مليوناً من هذه المحاولات.

وقد لوحظت زيادة سنوية في عدد هجمات التصيّد في السنوات القليلة الماضية، ومع ذلك يشير رقم 2018 إلى ارتفاع كبير في استخدام هذه الهجمات وانتشارها في أوساط الجهات التخريبية وقد وردت هذه النتائج في تقرير أصدرته «كاسبرسكي لاب» بعنوان «البريد غير المرغوب فيه والتصيد في 2018».

ويُعدّ التصيد من أكثر الهجمات القائمة على مبادئ «الهندسة الاجتماعية» مرونة، إذ يمكن إخفاؤه بطرق عديدة واستخدامه لأغراض مختلفة. ويمكن إنشاء صفحة للتصيد عبر صنع نسخة مماثلة لموقع ويب مشهور أو موثوق به، ومحاولة جذب مستخدمين غير منتبهين إلى هذه النسخة والطلب منهم إدخال معلومات شخصية قد تشمل بيانات اعتماد الدخول إلى الحسابات المالية وتفاصيل بطاقات الدفع أو بيانات اعتماد الدخول إلى مواقع التواصل.

وقد تتمثل محاولات التصيد بجعل أحدهم يفتح مرفقاً أو ينقر فوق رابط يفعّل تنزيل برمجيات خبيثة على حاسوبه.

وتعتبر هجمات التصيّد الالمتروني عبر الانترنت ، ناقلاً أولياً للهجمات الموجهة التي تستهدف الشركات.