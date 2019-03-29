مبادرة لتيسير سفر الأطفال في مطار دبي

المصدر: دبي - البيان

دخل مطار دبي الدولي، الذي أحدث طفرةً في عالم الابتكار، في شراكةٍ مع فندق دبي الدولي لجعل تجربة السفر مع الأطفال أسهل بكثير وأكثر متعةً وتشويقاً بتوفير خدمة الإقامة الليلية داخل المطار، بحيث تحتاج الأسرة إلى الاستيقاظ قبل موعد المغادرة بدقائق معدودة.

وتعني هذه الخدمة الجديدة التي اطلق عليها «استيقظ عند البوابة»، والتي تبدأ تكلفتها من 350 درهماً فقط، تعني أن الأسرة لن تحتاج بعد اليوم إلى القدوم إلى المطار باكراً، بل يمكنها القدوم في الليلة السابقة للسفر.

وتتيح هذه الباقة الخاصة، المثالية لرحلات الصباح الباكر، لأسرة مكونة من 4 أشخاص، تسجيل الدخول في المبنى 3 في الليلة السابقة لرحلتهم والمرور عبر نقاط التفتيش ثم التوجّه إلى صالات المغادرة استعداداً لبدء عطلة خالية تماماً من الضغوط، فبمجرد تسجيل الدخول بالفندق يصبح المطار منطقة ألعاب للاستكشاف واللعب وتناول الطعام، ثم يمكن للأسرة أن تنعم بنوم صحي لتستيقظ في الصباح في حالة من النشاط والاستعداد قبل موعد المغادرة فقط بدقائق معدودة، ما يشكل بداية مُثلى لعطلة سعيدة .

وقال ماثيو هوروبين، مدير العلامة التجارية في مطارات دبي: «إذا سألت أي أسرة عن السفر مع الأطفال فسيقولون لك إنه من الضروري التأكد من وجود متّسع من الوقت».

تبدأ تكلفة باقة استيقظ عند البوابة من 350 درهماً لأسرة مكونة من 4 أشخاص للحصول على غرفة واحدة لمدةٍ تصل إلى 12 ساعة بفندق دبي في المبنى 3.