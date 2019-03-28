إشعارات الهاتف ترفع معدّل رضا المسافرين جوّاً

المصدر: لندن ــ البيان

أظهرت نتائج التقرير الصادر عن شركة «سيتا» «التحليلات المعمّقة لتكنولوجيا المعلومات في مجال الركاب 2019» أن التكنولوجيا أسهمت في زيادة معدّلات الرضا لدى المسافرين في المطارات خلال العام الماضي، وكانت نسبة الزيادة الأكبر في مجال استلام الأمتعة، والتي أظهرت رغبة متزايدة للمسافرين باستخدام خدمات الهاتف المحمول بشكل أوسع في مجال استلام الأمتعة.

ووفقاً للتقرير، استعمل أكثر من 26% من المسافرين هواتفهم المحمولة خلال عام 2018 لتلقّي المعلومات المتعلّقة بحقائبهم في محطة الوصول، مقارنةً بنسبة 14% في عام 2017، فضلاً عن تزايد طلب المسافرين لتلقّي مزيد من المعلومات حول أمتعتهم عبر هواتفهم الذكية.

حيث أوضح معظم المسافرين أنهم يفضّلون استعمال إشعارات الهاتف المحمول لتلقّي المعلومات حول أمتعتهم في محطة الوصول، بينما أشارت نسبة مماثلة منهم أنهم يفضلون استعمال هواتفهم لتعقّب أمتعتهم أو للإبلاغ عن سوء استلامها.

وقال بيتر دروموند، مدير حلول الأمتعة في شركة «سيتا»: «يزداد توجّه المطارات وشركات الطيران نحو تقنيات تعقّب الأمتعة خلال المحطّات الرئيسية ضمن رحلاتها، وتسعى الكثير من الشركات إلى تقديم بعض هذه المعلومات، أو جميعها في بعض الحالات، إلى المسافرين عبر خدمات الهاتف المحمول، ويتم تنفيذ ذلك عبر التطبيق الخاص بشركة الطيران أو المطار أو وسائل أخرى كالرسائل النصية القصيرة».

وتستند النتائج الرئيسية لتقرير «سيتا» على استبيان شمل المسافرين من 19 دولة في الأمريكيتين وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والذين يمثلون أكثر من 70% من حركة المسافرين العالمية.