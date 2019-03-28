«الاتحاد» تطبق نظام تتبع الرحلات

المصدر: أبوظبي - البيان

عززت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، مكانتها بقطاع الطيران في المنطقة حيث طبقت الشركة بنجاح توصيات «النظام العالمي للاستغاثة والسلامة الجوية» (GADSS) لتتبع الرحلات، التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، قبل الموعد المقترح من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات المحدد في أول يونيو 2019.

وبالشراكة مع «سيتا»، حققت الاتحاد للطيران هذه القدرات التقنية الفائقة عبر تطبيق نظام تتبع الرحلات «آيركوم فلايت تراكر» المطور من قبل شركة «سيتا أون آير» .

وقال جون رايت، نائب الرئيس لشؤون عمليات الشبكة بالاتحاد للطيران: «يعدُّ تطبيق هذه التقنية عبر كافة المناطق على امتداد شبكة وجهاتنا إنجازاً هاماً يسعدنا أن حققناه قبل حلول الموعد المقرر لتطبيق التوجيهات محلياً».