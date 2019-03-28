راتب رئيس «دويتشه بنك» يفوق نظيره في «كومرتس» بـ 5 ملايين

المصدر: فرانكفورت - رويترز

أفاد التقرير السنوي لكومرتس بنك أمس، أن أجر رئيسه التنفيذي مارتن تسيلكه انخفض 32% في 2018، وذلك على النقيض تماماً من الزيادات الكبيرة لأجور الإدارة العليا في دويتشه بنك.

حيث حصل تسيلكه على أجر إجمالي قدره 1.97 مليون يورو (2.22 مليون دولار) انخفاضاً من 2.88 مليون يورو في 2017، في حين حصل رئيس دويتشه بنك كريستيان سفينج على سبعة ملايين يورو (أي بفارق كبير يبلغ 5.03 ملايين يورو عن نظيره في كومرتس بنك.

ويبرز التناقض اختلاف سياسة الأجور في البنكين الألمانيين اللذين أعلنا الشهر الماضي أنهما يجريان محادثات اندماج. وانخفضت أجور أعضاء مجلس إدارة كومرتس بنك بنسبة 24 %. بينما حصل مجلس إدارة دويتشه بنك على أجر إجمالي شاملاً المكافآت بلغ 55.7 مليون يورو في 2018 ارتفاعاً من 29.8 مليون يورو في العام السابق.

ويركز كومرتس بنك، الذي تملك الحكومة 15 % فيه ، على العملاء الأفراد وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، أما دويتشه فيعمل كبنك استثمار عالمي ضخم.

وانخفضت الأجور في كومرتس بنك رغم ارتفاع صافي أرباح البنك إلى 865 مليون يورو في 2018 من 128 مليوناً وإن كان البنك قلص مستويات الإيرادات المستهدفة. والأرباح السنوية لكومرتس بنك أكثر من مثلي أرباح دويتشه البالغة 341 مليون يورو.