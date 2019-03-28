كاميرا «هونر» تحول الهاتف إلى أداة للتصوير المحترف

المصدر: دبي- البيان

تواصل «هونر» شركة الهواتف الذكية، تطوير نظم الذكاء الاصطناعي في هواتفها، لتحسين قدرات الكاميرا والارتقاء بمعايير التصوير فيها إلى مستويات جديدة، تتجاوز توقعات المستخدمين.

ويمثل الهاتف HONOR View20، الذي أطلقته أوائل العام الجاري، ثمرة ناجحة لتلك الجهود.

حيث استطاعت «هونر» من خلاله الوصول بتجربة التصوير الفوتوغرافي إلى مستوى جديد، نتيجة مهارتها في تعزيز مزايا كاميرتيه بدقة 48 و25 ميغابكسل، بقدرات الذكاء الاصطناعي، لتكون الحصيلة قدرة فائقة على التقاط صور حادة التفاصيل، تقدم للمستخدم إمكانيات مضاعفة لتوثيق لحظاته المميزة دون أن تفقد بهاءها.

وقال كريس سان بايجونج رئيس علامة «هونر» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «يقدم تضافر القوى بين الذكاء الاصطناعي والعدسات المتعددة في الهاتف الذكي، قوة جبارة، تطور وظائف الجهاز والفوائد العملية من استخدامه. واليوم، بعد أن أصبحنا في عصر التقاط الصور والفيديو وتبادلها في كل وقت وحين على وسائل التواصل الاجتماعي».