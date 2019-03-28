«أوليفيا» روبوت للدردشة مع عملاء منصة Liv. في دبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت Liv.، منصة الخدمات المصرفية الرقمية، التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، وأسرع البنوك نمواً في دولة الإمارات، عن تعاونها مع شركة «كاسيستو»، التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها، والمصممة لمنصة «كاي» KAI المصرفية، المدعومة بالذكاء الاصطناعي للخدمات المالية، لإطلاق «أوليفيا» (Olivia)، روبوت المحادثة القائم على تقنيات الدردشة، باستخدام الذكاء الاصطناعي من Liv..

ويأتي إطلاق «أوليفيا»، ليتيح لعملاء Liv. الحصول على معلومات حسابهم، ولمحة عن معدلات إنفاقهم بأسلوب بسيط ويعرفونه جيداً، وكأنهم يقومون بالدردشة مع أحد أصدقائهم.

ويتمتع روبوت المحادثة «أوليفيا»، بفهم كبير لخدمات Liv. المصرفية وميزاتها المعنية بأنماط الحياة، ويمكنه تقديم إجابات سريعة للعملاء حول كيفية إجراء التحويلات المالية محلياً أو إغلاق بطاقاتهم، أو إخطارهم بالمبلغ المتوفر في حسابهم عبر رسالة نصية، أو عدد نقاط «ليفيون» التي كسبوها.

وبمقدور «أوليفيا» أيضاً الإجابة عن استفسارات العملاء حول معدلات إنفاقهم في الشهر السابق عن فئات محددة، مثل مشتريات البقالة أو المطاعم، ما يساعدهم على تخطيط مواردهم المالية بصورة أفضل. وعلاوة على ذلك، يمكن لـ «أوليفيا»، تحويل المحادثة بسهولة بالغة إلى فريق عمل Liv.، في حال رغبة العميل بالتحدث مباشرة إلى موظفي خدمة العملاء.

وقال جاياش باتيل مدير منصة الخدمات المصرفية الرقمية Liv.: «يكتسب المساعدون الافتراضيون أهمية متصاعدة في حياتنا اليومية، ومن هنا، تأتي أهمية إطلاقنا لروبوت المحادثة الجديد «أوليفيا»، لتوفير أسلوب جديد للتفاعل مع عملائنا الشباب من جيل الألفية، وطريقة مبتكرة لتلقي المعلومات منهم، ومنحهم تفاصيل مباشرة بخصوص معدلات إنفاقهم ومواردهم المالية.

وقد ساعدتنا شراكتنا مع «كاسيستو»، على الاستفادة من منصة «كاي»، التي تتسم بالانسيابية والسرعة الفائقة، ودمجها مع خبراتنا المصرفية الراسخة، وآراء العملاء لمنح «أوليفيا» جانباً من الإدراك البشري والتدريب الرفيع، تماشياً مع هدفنا المتمثل بجعل روبوت المحادثة، الرفيق المالي للعملاء».