سد ثغرة أمنية في هواتف «سيسكو»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت مختبرات «زن وان فيرست لاب xen1thLabs»، التابعة لمجموعة دارك ماتر، والمتخصصة في أبحاث التهديدات والثغرات الأمنية، عن رصد ثغرة أمنية من فئة «اليوم صفر»، في هواتف الاتصال، عبر بروتوكول الإنترنت التابعة لشركة «سيسكو» (تسلسل 7800 و8800).

وكان بإمكان القراصنة الإلكترونيين وغيرهم من البرامج الخبيثة، استغلال هذه الثغرة لأغراض المساومة، واختراق الشبكات الحوسبية، ولكن تم تدارك الأمر، بعدما تمت معالجتها برقعة أمنية، جاءت ثمرة التعاون والجهود المشتركة بين كل من فريق التصدي للحوادث وأمن المنتجات لدى شركة «سيسكو»، ومختبرات «زن وان فيرست لاب».

وقال روكو كالفي مدير البرامج لدى مختبرات «زن وان فيرست لاب»: «بإمكان القراصنة الإلكترونيين من خلال مثل هذه الثغرات الأمنية، فرض سيطرتهم على وظائف الأجهزة، مثل الميكروفون وكاميرا الويب والبريد الصوتي، وكذلك نشر برمجيات خبيثة عبر الشبكة».