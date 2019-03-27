دبي وجهة دائمة للتسلية والترفيه

المصدر: تصوير: زافير ويلسون

يشكل معرض المتعة والتسلية والترفيه في دبي وجهة دائمة لمحبي ألعاب الآركيد وألعاب الواقع الافتراضي، ويمثل المعرض فرصة لجذب المستثمرين من خارج دولة الإمارات خاصة دول مجلس التعاون الخليجي، ممن يبحثون عن فرص استثمارية في عالم الترفيه والتسلية.

واختتم المعرض الذي يشكل الحدث الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، أعماله أمس في مركز دبي التجاري العالمي، بعد أن استغرق ثلاثة أيام، قدم خلاله 300 عارض من نحو 40 دولة أفضل المفاهيم في قطاع الترفيه.

يشكل معرض المتعة والتسلية والترفيه في #دبي وجهة دائمة لمحبي ألعاب #الآركيد وألعاب الواقع الافتراضي، ويمثل المعرض فرصة لجذب #المستثمرين من خارج #الإمارات خاصة دول #مجلس_التعاون_الخليجي، ممن يبحثون عن فرص استثمارية في عالم الترفيه والتسلية



تصوير: زافير ويلسون#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/4Fx2nATBGB — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٧ مارس ٢٠١٩