استمرار الخلل التقني بمطار فرانكفورت

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

تم إلغاء 54 رحلة جوية من مطار فرانكفورت، الأكثر ازدحاماً في ألمانيا، أمس في ظل استمرار خلل فني يؤثر على أنظمة مراقبة الحركة الجوية، من المستبعد إصلاحه قبل صباح اليوم.

وأكدت شركة «فرابورت» المشغلة للمطار الإلغاءات.

وذكرت شركة «لوفتهانزا» الألمانية للطيران أنها وحدها ستلغي 50 رحلة، ما يضر بـ4100 من ركابها.

وأشارت «فرابورت» إلى أنه تم أمس إلغاء 68 رحلة بسبب المشكلة نفسها.

وتم تقليص حركة الطيران بنحو الربع في المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد، إلا أن مطار فرانكفورت الرئيسي هو الوحيد الذي شهد إلغاء رحلات.

وذكرت الهيئة الألمانية لسلامة الملاحة الجوية، التي تدير مراقبة الحركة الجوية في أنحاء ألمانيا، إن المشكلة موجودة بمركز المراقبة المحلي التابع لها والموجود في لانجن بالقرب من فرانكفورت. وأضافت أنها تعتزم تثبيت برمجيات بديلة ليلة الأربعاء/‏الخميس.