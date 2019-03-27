«وول مارت» تغلق 9 متاجر في أمريكا

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تعكف وول مارت على إغلاق تسعة على الأقل من متاجرها في ثماني ولايات أمريكية.

وتشمل المتاجر المغلقة واحداً من متاجر «وول مارت سوبرسنتر» في لافاييت، لويزيانا، وثمانية متاجر من متاجر الأحياء «وول مارت نيبورهود» في أريزونا، وكاليفورنيا، وكنساس، وساوث كارولينا، وتنيسي، وفرجينيا، وواشنطن.

وطبقاً لموظفي تلك المتاجر الذين أكدوا لصحيفة «بزنس إنسايدر» فإن الموعد النهائي لإغلاق معظم المتاجر المتأثرة هو 19 أبريل.

وكان ممثلو وول مارت أكدوا في وقت سابق نية الإغلاق، لكنهم لم يردوا على الفور طلب بزنس إنسايدر للتعليق.

تشكل أسواق الأحياء «وول مارت نيبورهود» نحو خمس مساحة حجم متاجر «وول مارت سوبرسنتر»، وتركز في المقام الأول على بيع مواد البقالة.