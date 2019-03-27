هواتف نوكيا التقليدية تزاحم الذكية في الإمارات

في تطور سيثير على الأرجح، دهشة الكثيرين، كشفت أحدث التقارير الرسمية عن تصدر الهواتف غير الذكية قائمة الهواتف الأكثر رواجاً بالإمارات خلال الربع الأخير من العام الماضي بحسب ما كشفت عنه هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الدولة.

وأفادت بيانات هيئة تنظيم الاتصالات، عن تصدر هاتفي نوكيا من إصدار «105DS» و«108DS» وهي هواتف تقليدية تعمل بالأزرار وبدون أي أنظمة ذكية، ويرجع الخبراء رغبة عدد من الأفراد لشراء الهواتف غير ذكية، في مسعى إلى التخلص من إدمانهم الزائد على المنصات الاجتماعية، أو ربما لسهولة ويسر استعمالها بالنسبة للكثير من الفئات التي لا تحتاج إلى التكنولوجيا في أعمالها اليومية.ويجري إطلاق مصطلح «الهواتف غير الذكية» على الأجهزة التقليدية التي تتيح عدداً محدوداً من الخصائص البسيطة فحسب، مثل إجراء المكالمات وإرسال الرسائل، وذلك بخلاف الهواتف الذكية المتصلة بالإنترنت.

وبحسب بيانات الهيئة، جاء ضمن الهواتف الذكية الأكثر رواجاً «أيفون 5s» و«أيفون 6s» و«أيفون 7 بلس» و«أيفون أكس» و«سامسونج جلاكسي جراند بريم ال تي أي» و«ايفون 7» و«ايفون 6» و «سامسونج j7». أبوظبي ــ رامي سميح