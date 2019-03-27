توسيع نطاق بحث «ويجو» ليشمل مليوني مكان للإقامة في 190 دولة

أعلنت «ويجو»، محرك البحث الأضخم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع أكثر من 13 مليون تنزيل للتطبيق شهرياً، عن شراكتها مع «هوم أواي»، شركة تأجير العطلات، لتشمل جميع أماكن الإقامة المدرجة في HomeAway في نتائج بحث ويجو.

تهدف الشراكة إلى تزويد مستخدمي ويجو بخيارات أوسع من المنازل والشقق للإيجار. وسيتمكن المستخدمون من البحث في أكثر من مليوني مكان فريد للإقامة في 190 دولة من خلال الدخول إلى التطبيق والبحث عن الوجهة المقصودة وإدخال تواريخ السفر واتباع خطوات الحجز.

ويمكن للمسافرين الآن من خلال اتفاقية ويجو و«هوم أواي» حجز العطلة المثالية والمنزل الذي يلبي احتياجاتهم، سواء كان منزل شاطئ أو لعائلة كبيرة أو بانغلو لشخصين. إن الإقامة البديلة هي الخيار الأمثل للمسافرين الذين يبحثون عن المكان المثالي حيث يشعرون كأنهم في المنزل.

وعلقت آنا تروشكينا، مديرة الفنادق٬ ويجو٬ على التحالف الاستراتيجي: «يسعدنا التعاون مع «هوم أواي» لتلبية احتياجات عملائنا وتزويدهم بمجموعة أوسع من أماكن الإقامة البديلة. توفر هذه المنازل إضافة رائعة إلى خيارات الإقامة في الفنادق، خاصة في الوجهات الحضارية مثل باريس ولندن ونيويورك وبعض الوجهات الإقليمية مثل مراكش وبيروت وعمان واسطنبول وغيرها، حيث إن الرحلات المخطط لها على ويجو هي عادة أطول وتمتد بين ست ليال وأكثر».

وقال كريستوف بينجارد، نائب رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا٬ «هوم أواي»: «نحن سعداء بشراكتنا مع ويجو لتقديم أماكن إقامة جديدة لمستخدميها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعكس هذه الشراكة رسالتنا في تأجير عطلات لجميع المسافرين في العالم وتوفير أفضل الذكريات للعائلات والأصدقاء». دبي - البيان