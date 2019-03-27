حكم بحظر جزئي لهواتف آيفون في أمريكا

المصدر: الوكالات

أصدرت قاضية تجارية أمريكية حكما بتأييد الحظر الجزئي على استيراد بعض هواتف "آيفون" الذكية التي تنتجها شركة "آبل" على أساس أن الشركة تنتهك براءات الاختراع الخاصة بشركة "كوالكوم" لصناعة الرقائق الإلكترونية.

وجاء هذا الحكم في واحدة من قضيتين تنظرهما لجنة التجارة الدولية الأمريكية بين الشركتين.

وقالت القاضية "ماري جوان مكانمارا" إنها ستوصي بفرض حظر على استيراد بعض أنواع "آيفون" التي يتم تصنيعها في الصين، مضيفة أنها لم تجد أي انتهاك لبراءات اختراع "كوالكوم" في الدعويين اللتين أقامتهما الشركة ضد إمبراطورية الإلكترونيات الأمريكية "آبل".

يذكر أن قرار القاضية يخضع لمراجعة أوسع من جانب لجنة التجارة الدولية الأمريكية بكامل هيئتها والتي تمتلك حظر استيراد المنتجات التي تنتهك براءات الاختراع الأمريكية بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، مضيفة أنها تتوقع صدور القرار النهائي خلال يوليو المقبل.

كانت "كوالكوم" قد أقامت دعوتان أمام لجنة التجارة الدولية لحظر استيراد هواتف آيفون إلى الولايات المتحدة بهدف تعزيز موقفها في المفاوضات مع شركة "آبل" بشأن الترخيص باستخدام التقنيات التي تمتلك براءة اختراعها.

وذكرت "كوالكوم" إنها تستحق مليارات الدولارات من شركة "آبل" كحقوق استغلال لتقنياتها في هواتف "آيفون".

وفي دعوى منفصلة أصدر قاض تجاري أمريكي حكما يدين "آبل" بانتهاك براءات اختراع "كوالكوم" لكنه لم يوص بحظر استيراد منتجات "آبل" إلى السوق الأمريكية.

كانت "آبل" قد اتجهت إلى استخدام رقائق شركة "إنتل كورب" في أجهزتها بعد توقفها عن استخدام رقائق "كوالكوم"، التي ترى أن الهواتف التي تستخدم رقائق "إنتل" تنتهك اثنتين من براءات اختراعها الخاصة بطرق تحسين وتسريع وجودة تنزيل البيانات وواحدة تتعلق بخاصية ترشيد استهلاك الطاقة في الهاتف. وتطالب "كوالكوم" لذلك بحظر استيراد هواتف "آيفون" إلى الولايات المتحدة.