مشرف مول يطلق مبادرة للحد من الازدحام المروري

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلق مشرف مول بمدينة أبوظبي بالتعاون مع دائرة النقل متمثلة بمركز النقل المتكامل خدمة مجانية للنقل بالحافلات من المركز التجاري وإلى المناطق المحيطة به ذهاباً وإياباً للحد من الازدحام المروري وتعزيز راحة وسعادة المجتمع، وذلك في مبادرة تُعد الأولى من نوعها بين القطاعين العام والخاص.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المشتركة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان وإرساء بيئة نقل متكاملة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة في إمارة أبوظبي وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة. كما تأتي ضمن حرص مشرف مول على تنفيذ البرامج المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية واهتمامه بدعم المجتمع المحلي وحماية البيئة، وذلك انطلاقاً من إيمانه بأن خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته بالتعاون مع القطاع العام يشكل ركيزة أساسية في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها إمارة أبوظبي.

أكد مركز النقل المتكامل أهمية هذه المبادرة والمنافع التي تجلبها لسكان المنطقة المحيطة بالمركز التجاري (مشرف مول)، مشيراً إلى أنها تشكل مثالاً يُحتذى به في التعاون بين القطاعين العام والخاص لخدمة المجتمع.

وقال محمد حمد المهيري، المدير التنفيذي لقطاع النقل العام في مركز النقل المتكامل، إن الخدمة تشمل ثلاثة خطوط في مرحلتها الأولى وتعمل في المنطقة الجغرافية المحيطة بالمركز التجاري عبر دائرة نصف قطرها 10 كم تقريباً. وذكر أن فريق النقل بالحافلات عمل عن قرب مع الفريق المعنيّ في مشرف مول لتحديد الخطوط ومحطات التوقف بحسب الكثافة السكانية ومتطلبات أفراد المجتمع، متوقعاً أن تلقى الخدمة الجديدة ترحيباً كبيراً لدى شريحة واسعة من سكان الأحياء المحلية.

وقال يوسف علي إم أيه، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة اللولو الدولية: «إن خدمة الحافلات المجانية والمريحة لمشرف مول هي حملة تهدف إلى التواصل مع المجتمع، نتخذ من خلالها خطوة أولية لتعزيز جودة الحياة والحفاظ على البيئة في أبوظبي، حيث نأمل بأن تشجع هذه الخدمة المبتكرة مراكز التسوق الأخرى لتنفيذ مبادرات بيئية خضراء مماثلة».