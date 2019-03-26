استطلاع: المغتربون بالإمارات غير مستعدين لمرحلة التقاعد

المصدر: دبي- البيان

كلفت شركة «فريندز بروفيدنت إنترناشونال»، مؤخراً شركة أبحاث التسويق، وتحليل البيانات «YouGov»، بإجراء استطلاع بين المغتربين الذين يعملون في دولة الإمارات، يتمحور حول خططهم التقاعدية.

وأظهر الاستطلاع أن معظم المشاركين في الاستطلاع، لا يملكون خططاً لتأمين حياة رغدة بعد توقفهم عن العمل.

وأظهر الاستطلاع أن 34% من المشاركين، يتوقعون التقاعد حينما يبلغون سن الخامسة والخمسين، وأن أكثر من نصفهم 53% ، يتوقعون التقاعد قبل بلوغهم سن الستين، إلا أن لدى أقل من نصفهم 48% ، خططاً للادخار بانتظام لمرحلة تقاعدهم. وبيّن الاستطلاع أيضاً، أن الثلث فقط ادخروا جزءاً من أموالهم في محفظة استثمارية، كي توفر لهم دخلاً في مرحلة التقاعد.