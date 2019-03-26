الأعاصير تغلق مناجم أسترالية

المصدر: كانبرا - د ب أ

تضرر قطاع التعدين في أستراليا بسبب الأعاصير المتتالية التي ضربت شمال شرقي البلاد، وشمال غربيها خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وضرب إعصار تريفور في البداية، خليج كاربينتريا في ولاية الإقليم الشمالي، كإعصار من الفئة الرابعة، وبدأت تتراجع شدته أمس، ليصبح منخفضاً استوائياً، في الوقت الذي يمر فيه الإعصار فيرونيكا بالساحل الغربي لأستراليا، بعد أن بلغ ذروته كإعصار من الفئة الثالثة.

وتسبب إعصار فيرونيكا في إغلاق الموانئ في دامبير وكيب لامبرت وبورت هيدلاند في بيلبارا منذ يوم الجمعة. وتصدر أستراليا، أكبر دولة مصدرة للحديد الخام في العالم، حوالي 90 % من صادرات الحديد من المنطقة.

وأوقفت «ريو تينتو» مؤقتاً، عمليات السكك الحديدية والتعدين في مشروع روب فالي في بيلبارا.