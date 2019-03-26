«الإمارات للشحن» تنقل 6 آلات بيانو نادرة من بيرث إلى لندن

المصدر: دبي- البيان

نقلت الإمارات للشحن الجوي مؤخراً أول آلة بيانو وصلت إلى أستراليا من جامعة إيديث كوان في بيرث إلى لندن عبر دبي خلال رحلة استغرقت 21 ساعة.

ونقلت الآلة في رحلة تاريخية مع خمس آلات بيانو أخرى، ومنها 3 آلات نادرة تم تصنيعها في القرنين الـ18 والـ19.

وكانت أول آلة بيانو في أستراليا من تصميم فريدريك بيك قد نقلت إلى سيدني على السفينة HMS Sirius، إحدى السفن الـ11 الأولى التي وصلت من إنجلترا إلى أستراليا بعد رحلة استغرقت 8 أشهر.

وجرى توضيب الآلات الست في أغلفة عازلة مصممة خصيصاً لها مع أجهزة استشعار لمراقبة الحرارة والحركة. ووضعت الشحنات في عنبر الشحن على إحدى طائرات الإمارات A380 لنقلها من بيرث إلى دبي. وفور وصولها إلى دبي، تم تحميل الآلات على إحدى الرحلات المتجهة إلى لندن. وسوف تعرض آلات البيانو الست في حفل موسيقي يقام اليوم في «أستراليا هاوس».

وقال رافيشنكر ميرل، نائب رئيس الإمارات للشحن لمنطقة الشرق الأقصى وأستراليا ونيوزيلندا: «طيران الإمارات تحقق التواصل بين الأشخاص والاقتصادات. ويعد نقل آلات البيانو، التي تشكل جزءاً من مجموعة الآلات الموسيقية الفريدة في جامعة إديث كوان، تأكيداً على الدور الثقافي الذي تلعبه الناقلة في ربط الدول من خلال الموسيقى والتراث».

من جهته، قال ستيف تشابمان، نائب رئيس جامعة إيديث كوان: «تشكل إعادة صيانة أول بيانو جزءاً من جهود جامعة إديث كوان لتوفير برامج بحثية وتعليمية حول كيفية الحفاظ على الآلات الموسيقية النادرة.».