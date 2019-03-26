منتدى يبحث سبل تحقيق المرأة للتوازن بين العمل والمنزل

شهدت دبي منتدى لإلقاء الضوء على تمكن المرأة من تحقيق التوازن بين العمل والمنزل.

وأكدت الفعالية التي نظمتها شركة هوبون أول شركة من نوعها تقدم خدمة التاكسي للنساء والأطفال أن المرأة في دولة الإمارات تعمل في مختلف القطاعات بنجاح كبير. وأشاد المجتمعون بدستور دولة الإمارات الذي ضمن حقوقاً متساويةً بين الرجل والمرأة، واستطاعت دولة الإمارات بفضل سياستها أن تجعل قوة العمل الضاربة للمرأة أكثر سهولة.

وقالت سيلفا شانكار جانيسان مؤسسة والرئيس التنفيذي لشركة هوبون للمواصلات إن الشركة تساعد أولياء الأمور والعائلات على تخفيف أعباء العمل عن طريق توفير احتياجات النقل لأبنائهم.

وأضافت إن خدمات هوبون مخصصة للأطفال من 5 إلى 18 عاماً والنساء فقط، أما الذكور فوق 18 عاماً فغير مسموح لهم باستخدام هذه المواصلة والركوب مع هوبون بمفردهم، ومع ذلك فإذا كان برفقته امرأة أو طفل فيكون مسموحاً له باستخدامها، وأضافت إن جميع سيارات هوبون تقودها نساء.

وقالت أوما غوش مستضيفة عرض أوما خلال الفعالية: إن الشرق الأوسط بشكل عام ودولة الإمارات بشكل خاص ذاخر بالعديد من قصص النجاح التي حققتها المرأة التي استطاعت كسر الحواجز وتحقيق النجاح في قطاع الأعمال وتحقق توازناً رائعاً بين العمل والمنزل.

وقالت هيلين العوزيزي الرئيس التنفيذي لشركة بيزورلد بدولة الإمارات: بفضل السياسات والقوانين الصديقة للمرأة تقف المرأة كشريك ومساهم فاعل في عملية التنمية بالدولة وتلعب دوراً مهماً في تربية أجيال المستقبل.

وقالت جومانا أبو هنود المدير التنفيذي لمنظمة إس أو إس لقرى الأطفال الدولية: عن طريق إدراكنا إمكانات المرأة وقبولنا العمل تجاه تحقيق أهدافها وكونها وفية لنفسها فإن كل ذلك يمثل قوة المرأة الحقيقية.

وقالت منى عطايا الرئيس التنفيذي لشركة مومز ورلد: إن المرأة العاملة لا تؤدي فقط دور القائد أو الموظف في مكان عملها لكنها تلعب أدواراً أخرى. دبي ــ البيان