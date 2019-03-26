خلل فنّي يلغي عشرات الرحلات من مطار فرانكفورت

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

أعلنت شركة «لوفتهانزا» الألمانية للطيران أنها ستلغي 46 رحلة جوية كان مقرراً لها أن تنطلق من فرانكفورت أمس، وذلك في ظل استمرار خلل فني يؤثر على أنظمة مراقبة الحركة الجوية في جنوب غربي البلاد.

وقالت متحدثة باسم الشركة إن إلغاء الرحلات سيؤثر على نحو 4500 من ركاب الشركة. وكانت شركة «فرابورت» المشغلة لمطار فرانكفورت، أكبر مطار في ألمانيا، أعلنت في وقت سابق أنه من المتوقع إلغاء 35 رحلة اليوم بسبب الخلل، 22 منها تابعة للوفتهانزا.

وقالت هيئة السلامة إن الخلل يقيد البيانات التي يحصل عليها المراقبون الجويون بشأن الطائرات، ولا يشكل أي تهديد أمني. وتتواجد المشكلة في مكتب الشركة الإقليمي، ولم تؤثر على الأنظمة في بقية البلاد.