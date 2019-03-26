41 % ارتفاعاً في هجمات حجب الخدمة

المصدر: دبي- البيان

كشفت «نتسكاوت»، الشركة المتخصصة عالمياً في مجال توريد حلول أمن الخدمات وتحليل الأعمال، عن نتائج التقرير السنوي الرابع عشر لأمن البنى التحتية، وأظهر التقرير ارتفاع عدد هجمات حجب الخدمة الموزعة حول العالم، التي تستهدف البرمجيات المقدمة كخدمات ارتفاعاً سنوياً كبيراً بلغ ثلاثة أضعاف من 13 % إلى 41 % خلال 2018.

وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد هجمات حجب الخدمة الموزعة التي تستهدف مراكز بيانات الأطراف الخارجية والخدمات السحابية بنسبة سنوية بلغت ثلاثة أضعاف، من 11 % إلى 34 %.

وقالت الشركة: شكلت هجمات حجب الخدمة الموزعة أداة للاحتجاجات عبر الإنترنت، وذلك بفضل مزيج من خدمات تأجير هجمات حجب الخدمة الموزعة المتطورة على نحو متزايد، والأدوات المجانية المتاحة والتي تمكن أي شخص بمهارات أساسية من شن هذه الهجمات.