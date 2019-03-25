«سامسونغ» تطرح أول هاتف بتكنولوجيا الجيل الخامس في العالم 5 أبريل

المصدر: سيئول - د ب ا

كشفت تقارير كورية جنوبية النقاب عن اعتزام شركة «سامسونغ إلكترونيكس» طرح أول هاتف ذكي بتكنولوجيا الجيل الخامس لشبكات الاتصالات في العالم يوم 5 أبريل المقبل. يحمل الجهاز الجديد اسم «جالاكسي إس 10 فايف جي».

وكانت «سامسونغ» قد أطلقت أحدث هواتفها الذكية وهي «جالاكسي إس 10» و«جالاكسي إس 10 بلس» إلى جانب «جالاكسي إس 10 إي» الأقل سعرا في احتفال أقيم في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية في فبراير الماضي، حيث عرضت عددا محدودا من هذه الهواتف الحديثة.

وذكرت صحيفة «كوريا هيرالد» أن سعر «جالاكسي إس 10 فايف جي» سيكون 1.5 مليون وون كوري جنوبي بما يعادل حوالي 1330 دولارا، في حين أشار موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن السعر النهائي للجهاز سيتفاوت من دولة إلى أخرى حسب التغيير في أسعار الصرف.

وبشكل عام سيكون الهاتف «جالاكسي إس 10 فايف جي» أغلى من فئات «جالاكسي إس 10» و«جالاكسي إس 10 بلس» و«جالاكسي إس 10 إي» لأن رقائق اتصالات الجيل الخامس للهاتف المحمول أغلى من رقائق الجيل الرابع أو «فور جي».

وتقول «سامسونغ» إن قدرة «جالاكسي إس 10 فايف جي» على الاتصال بالشبكات وتداول البيانات تزيد بمقدار 20 مثلاً على سرعة هواتف الجيل الرابع. يذكر أن من بين مزايا الجيل الخامس سرعة بث تسجيلات الفيديو ومكالمات الفيديو وتوفير بيئة أفضل لممارسة ألعاب الكمبيوتر.

ولا تعتزم «سامسونغ» فتح باب الحجز المقدم للهاتف «جالاكسي إس 10 فايف جي»، في حين أنها ستقدم عروضا ترويجية للجهاز تتضمن منح المشتري شاحنا لاسلكيا مجانا أو زوجا من السماعات الذكية اللاسلكية «جالاكسي بود» مجانا.