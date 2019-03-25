سلامة الحياة في البحر هدف أساسي لسلطة دبي الملاحية

المصدر: دبي- البيان

اختتم مركز دبي للتدريب البحري التابع لسلطة مدينة دبي الملاحية حملة توعية بعنوان «سلامة الحياة في البحر والمسؤولية الاجتماعية»، وسط مشاركة واسعة من سائقي ومشغلي الوسائل البحرية.

وتخللت الحملة التي أقيمت في «مطعم الوصل العائم» في «دبي مارينا» سلسلة من النشاطات التثقيفية المتمحورة حول التعريف بالسبل الضامنة للسلامة البحرية، وتعزيز الوعي حول الاستجابة المثلى لحالات الطوارئ في دفعة قوية لجهود السلطة البحرية لتحقيق التكامل بين جوانب السلامة البحرية والملاحة الآمنة والكفاءة التشغيلية على امتداد السواحل المحلية في إمارة دبي.

وقال عبدالله بن طوق مدير إدارة التفتيش البحري في سلطة مدينة دبي الملاحية: إن السلطة البحرية تلتزم بنشر الوعي بين كافة أوساط المجتمع بأهمية استخدام معدات السلامة أثناء قيادة الوسائل البحرية وممارسة وارتياد البحر، وتمكينهم من اتخاذ الإجراءات الوقائية الضامنة لتفادي المخاطر المحتملة أثناء حالات الطوارئ، بما يسهم في الارتقاء بمستويات السلامة البحرية باعتبارها أولوية قصوى للحفاظ على الأرواح والممتلكات ودعامة أساسية لتعزيز المقوّمات التنافسية للتجمع البحري المحلي باعتباره واحداً من الأفضل عالمياً.

وقال محمد خليفة آل حريز مدير تحكم الممرات المائية في إدارة حركة المرور البحرية في سلطة مدينة دبي الملاحية: إن السلطة الملاحية تولي السلامة البحرية أهمية بالغة إيماناً بأنها حجر الأساس لاستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية الداعمة لمسار النمو والتنويع الاقتصادي، مؤكداً أن «سلطة مدينة دبي الملاحية» تواصل العمل على مطابقة أعلى المعايير وأفضل الممارسات المعمول بها في مجال السلامة البحرية.

ولفت إلى أن السلطة تضع على عاتقها مسؤولية إطلاق حملات تثقيفية دورية، بما يتواءم وأعلى معايير التميز والجودة والابتكار والسلامة البحرية، بما يصب في خدمة أهداف «استراتيجية القطاع البحري» في تطوير وتنظيم وتعزيز العمليات البحرية.