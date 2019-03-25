المصدر: بكين - د ب أ

قال مسؤولون صينيون أمس، خلال فعاليات منتدى تنمية الصين، إن بكين تتعهد بخفض الرسوم، وتسريع عمليات بيع السندات خلال العام الجاري، وذلك في إطار المساعي لمواجهة التباطؤ الاقتصادي، والخلاف التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء، عن نائب رئيس الوزراء الصيني، هان تشينج، القول خلال منتدى تنمية الصين في بكين، أمس، إن بلاده سوف تستمر في خفض الضرائب على الواردات، وإيجاد مناخ ملائم للمؤسسات التجارية، في الوقت الذي تبدأ فيه البلاد الانفتاح.

وأكد هان على السياسات التي تهدف لحماية حقوق الملكية الفكرية بصورة أفضل، ومنع نقل التكنولوجيا بالقوة.

وقال وزير المالية ليو كون، خلال مشاركته في المنتدى، إن الحكومة سوف تكثف من عمليات بيع السندات، واستخدام التمويل لتعزيز الطلب المحلي.