أول مترو سريع في جاكرتا

المصدر: جاكرتا- د ب أ

افتتح الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أمس، رسمياً، أول نظام للنقل الجماعي السريع في البلاد، بهدف تخفيف الازدحام المروري المتزايد في العاصمة جاكرتا.

ويتألف خط المترو الأول في جاكرتا، والذي يمتد لمسافة 16 كيلو متراً، من ست محطات تحت الأرض وسبع محطات مرفوعة عن سطح الأرض. ويمتد من جنوب المدينة إلى وسطها، ويبلغ زمن الرحلة من أول الخط إلى نهايته 30 دقيقة. وعادة ما يستغرق الطريق نفسه ساعة واحدة بالسيارة.

ويأمل المسؤولون بأن يشجع نظام المترو الجديد الركاب على التحول عن استخدام المركبات الخاصة، والحد من الاختناقات المرورية والتلوث في المدينة.

وقال ويدودو خلال حفل تدشين خط المترو: «يقدم النقل الجماعي السريع أسلوب حياة جديد». وبدأ إنشاء الخط بتمويل بقرض من اليابان في عام 2014، وبلغت تكلفته 1.1مليار دولار.