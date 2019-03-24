الصين تُشكل ثلث الإنفاق العالمي على السلع الفاخرة 2018

المصدر: بكين - الوكالات

على الرغم من بوادر على تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، إلا أن ذلك لم يمنع الصينيين من زيادة الإنفاق على السلع الفاخرة محلياً وعالمياً.

وأظهر تقرير صادر عن شركة «Bain & Company» الاستشارية أن إنفاق الصينيين على السلع الفاخرة شكل 33% من الإنفاق العالمي في العام الماضي.

وبلغ إجمالي الإنفاق العالمي على السلع الاستهلاكية الفارهة نحو 294 مليار دولار، وفقاً لإحصائيات الشركة الاستشارية.

أما الأمريكيون، فقد شكلوا 22% من الإنفاق العالمي على السلع الفاخرة في العام الماضي تلاهم الأوروبيون بنسبة 18% واليابانيون بنسبة 10%.