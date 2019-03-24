«لوفتهانزا» تزيد العمالة والطائرات لضمان دقة مواعيد الرحلات

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

تعتزم شركة «لوفتهانزا» الألمانية للطيران الاستعانة بمزيد من العمالة والطائرات، لضمان عدم تكرار فوضى تأخير الرحلات التي حدثت في صيف العام الماضي.

وأعلنت الشركة أمس السبت أنها مستعدة لهذا الصيف بـ600 موظف إضافي و37 طائرة احتياطية، بزيادة قدرها 15 طائرة مقارنة بالعام الماضي.

وقال عضو مجلس إدارة الشركة، ديتليف كايزر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): إن الشركة أنفقت أيضاً نحو 100مليون يورو على محركات بديلة وقطع غيار.

وأضاف كايزر: «في الصيف الماضي خسرنا بسبب التأخيرات نحو 250 مليون يورو في صورة تعويضات للركاب. هذا العام نستثمر قيمة الأموال نفسها تقريباً لجعل أداء الشركة أفضل». كما طالب كايزر المطارات ومنظمات السلامة الجوية والأوساط السياسية ببذل مزيد من الجهود لتحسين جودة حركة الطيران في ألمانيا.