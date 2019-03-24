التقنية تحمي البنوك من المعاملات المشبوهة

المصدر: سنغافورة - الوكالات

تعتقد الشركة الناشئة التي مقرها سنغافورة «سايلنت إيت» أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد الشركات المالية على تجنب الوقوع في مشكلات بسبب التعامل مع عملاء مشبوهين مشيرة إلى أن تقنيتها تستخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحديد ووقف المعاملات غير القانونية قبل حدوثها.

ويمكن أن يكون التعامل مع عملاء مشبوهين مكلفاً للغاية بالنسبة للبنوك، حيث دفع «إتش إس بي سي» 1.9 مليار دولار في عام 2012 لتسوية مزاعم بأنه سمح لعصابات دولية بغسل مليارات الدولارات.

كما تم تغريم «آي إن جي» مبلغ 900 مليون دولار في سبتمبر بعد اعترافه بنقل عملاء مشبوهين لأموال من خلال حساباتها، وواجه «دانسك بنك» مؤخراً فضيحة تتعلق بأموال روسية مشبوهة.

وتزعم الشركة أن الذكاء الاصطناعي أفضل من الطرق التي تستخدمها البنوك حالياً، وغالباً ما يعتمدون على الموظفين الذين يقومون بالتحقق يدوياً من قوائم الأفراد والشركات التي تواجه عقوبات أو قيد التحقيق الجنائي.