«بوش» تجهز مصانعها لشبكة الجيل الخامس

المصدر: جرلينجن - د ب أ

أعلنت شركة بوش الألمانية للتقنية اعتزامها تجهيز مصانعها على شبكة الجيل الخامس من الاتصالات. وقال رولف نايورك، الرئيس التنفيذي للقطاع الصناعي في الشركة: «نعتقد أن الجيل الخامس سيأتي بأسرع مما يعتقد كثيرون»، وأضاف أن «قطار السوق قوي».

كانت ألمانيا شهدت يوم الثلاثاء الماضي انطلاق فعاليات المزاد على ترددات الجيل الجديد من شبكة الاتصالات، وخلال هذه الفعاليات، أكد يوخن هومان رئيس الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا، أهمية شبكة الجيل الخامس لقطاع الصناعة.

وأضاف : «خلال العام الجاري سنقوم باختبار شبكة الجيل الخامس في مصانع مختلفة لبوش».