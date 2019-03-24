«غالاكسي إيه 90» مجهز بشاشة كاملة

المصدر: سيؤول - الوكالات

سيحتوي هاتف «غالاكسي إيه 90» المتحرك من «سامسونغ» على شاشة كاملة من دون نتوء، وفقاً للموقع الرسمي للشركة.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الهاتف في حدث سيعقد في العاشر من أبريل المقبل، وتُشير التسريبات إلى أن الشاشة لن تضم أي ثقب من خلال تزويد الجوال بكاميرا سيلفي منبثقة مثل «فيفو نيكس» الذي صدر العام الماضي.

وإذا كانت «سامسونغ» على وشك الإعلان عن أول جوالاتها المزوّد بكاميرا سيلفي منبثقة، فستكون سلسلة «غالاكسي إيه» هي الفئة المناسبة لذلك، تماشياً مع تصريحات الشركة العام الماضي بأنها تخطط لطرح خصائص جديدة في جوالاتها من الفئة المتوسطة.